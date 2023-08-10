В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 490 машин

За шесть часов очередь выросла в семь раз Фото: REUTERS

По состоянию на 14.00 10 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 490 автомобилей. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

– В очереди со стороны Керчи находится 490 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. При этом со стороны Краснодарского края ситуация иная.

– Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, – отметили в оперштабе Крыма.

Напомним, в 8:00 в очереди со стороны Керчи стояли 70 машин. Со стороны Кубани скопления транспорта не было.