Крымчанин, зарезавший бывшую жену из ревности, получил почти 10 лет колонии»

Мужчина признал вину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд в Евпатории признал 43-летнего местного жителя виновным в убийстве бывшей жены из ревности. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Как ранее писала КП-Крым, супруги развелись по инициативе жены, однако евпаториец с этим не смирился. Мужчина приревновал бывшую супругу к новому избраннику. 4 марта пьяный крымчанин с кухонным ножом отправился в спортивное учреждение, где занимался их общий сын. Найдя в коридоре бывшую жену, ревнивец нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Женщина скончалась на месте.

За день до убийства мужчина разбил камнем лобовое стекло автомобиля нового избранника женщины.

Фигурант полностью признал вину и написал явку с повинной.

– Приговором суда мужчина приговорен к девяти годам девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год, – сообщили в Следкоме. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Двое детей бывшей супружеской пары будут жить с родственниками погибшей.

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