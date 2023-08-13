«ЛизаАлерт» Крым: бесследно пропал 55-летний житель Ялты

Олег Александров. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разместило в соцсети очередную ориентировку:

- Помогите найти человека! Пропал Александров Олег Григорьевич, 55 лет (1968 года рождения), город Ялта.

Родные и близкие ничего не знаю о судьбе Олега Александрова уже больше недели - с 1 августа 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 172 сантиметра рост, нормальное телосложение, темно-русые с проседью волосы, карие глаза. Он был одет в светлую рубашку, белые брюки и фуражку.

Особые приметы: у Олега Александрова проблемы со зрением и он носит очки.

Если вы видели этого человека, будьте добры, позвоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

Хорошая новость от поискового отряда «ЛизаАлерт» - 76-летнюю жительницу Джанкойского района удалось найти живой и невредимой.

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