На ремонт помещений Керченского политехнического колледжа выделили 42 млн рублей

Власти Крыма определились с подрядчиком, который отремонтирует помещения Керченского политеха Фото: Алексей БУЛАТОВ

На капитальный ремонт помещений учебно-спортивного корпуса Керченского политехнического колледжа выделили более 42,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на распоряжение главы Республики Крым «Об определении подрядчика».

– Определить ООО «ТСН ПРОФ» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт внутренних помещений учебно-спортивного корпуса ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж», – приводит агентство текст документа.

Предельный срок, на который заключается контракт – 30 июня 2024 года.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе ремонтируют три корпуса Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Работы обещают завершить до 1 сентября.

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