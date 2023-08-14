В Севастополе простились с погибшим в СВО Павлом Волковым

Фото: телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В Севастополе прошло прощание с водителем отделения морской пехоты 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, гвардии старшим сержантом Павлом Волковым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Павел родился в Ленинграде, учился и рос в Севастополе. В 2014 году участвовал в событиях Русской весны. Осенью прошлого года подписал контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации.

– Павел Евгеньевич погиб, защищая село Работино в Запорожской области. Сейчас там идут тяжелые бои, – написал Развожаев.

Напомним, 1 августа в городе-герое проводили в последний путь бойца Константина Маслова, погибшего на Ореховском направлении в Запорожской области при выполнении боевой задачи.