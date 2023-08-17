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НовостиПолитика17 августа 2023 10:31

В Крыму еще двенадцати улицам присвоили имена героев СВО

На сегодняшний день имена героев спецоперации носят 32 крымские улицы
Дмитрий Коренев
Одной из улиц Симферополя присвоили имя героя СВО Алексея Любимского. Фото: администрация Симферополя

Одной из улиц Симферополя присвоили имя героя СВО Алексея Любимского. Фото: администрация Симферополя

В Крыму уже более 30 улиц носят имена бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

– За последнее время в Крыму появились двенадцать новых наименований улиц, всего их на сегодняшний день – 32, – написал спикер крымского парламента в своем телеграм-канале.

Так, в Симферополе появилась улица им. Алексея Любимского, в Симферопольском районе – улица имени Сергея Черкашина и квартал имени Александра Сокина; в Евпатории – улицы им. Тимура Гасанова, Вячеслава Каренко, Артемия Лысенина, Николая Милютина, Артема Мишунина, Сергея Степаненко, Владимира Цыгония, Ивана Шведы и Максима Уланова.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе простились с Павлом Волковым, который погиб в ходе спецоперации. Павел родился в Ленинграде, учился и рос в Севастополе. В 2014 году участвовал в событиях Русской весны. Он погиб, защищая село Работино в Запорожской области, где сейчас идут тяжелые бои.

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