В Крыму еще двенадцати улицам присвоили имена героев СВО

Одной из улиц Симферополя присвоили имя героя СВО Алексея Любимского. Фото: администрация Симферополя

В Крыму уже более 30 улиц носят имена бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

– За последнее время в Крыму появились двенадцать новых наименований улиц, всего их на сегодняшний день – 32, – написал спикер крымского парламента в своем телеграм-канале.

Так, в Симферополе появилась улица им. Алексея Любимского, в Симферопольском районе – улица имени Сергея Черкашина и квартал имени Александра Сокина; в Евпатории – улицы им. Тимура Гасанова, Вячеслава Каренко, Артемия Лысенина, Николая Милютина, Артема Мишунина, Сергея Степаненко, Владимира Цыгония, Ивана Шведы и Максима Уланова.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе простились с Павлом Волковым, который погиб в ходе спецоперации. Павел родился в Ленинграде, учился и рос в Севастополе. В 2014 году участвовал в событиях Русской весны. Он погиб, защищая село Работино в Запорожской области, где сейчас идут тяжелые бои.

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