Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 августа 2023 13:12

Симферопольские волонтеры отправили на передовую 6 тыс. литров питьевой воды

За последний месяц бойцам также передали тепловизорные прицелы, приборы ночного видения, тактические наушники и антидроновое ружье
Дмитрий Коренев
За неделю волонтеры отправляют на передовую около шести тысяч шестилитровых бутылок воды. Фото: «Крым 24»

За неделю волонтеры отправляют на передовую около шести тысяч шестилитровых бутылок воды. Фото: «Крым 24»

Волонтеры из Симферополя отправили участникам специальной военной операции шесть тысяч литров питьевой воды. Об этом сообщает «Крым 24».

За неделю волонтеры отправляют на передовую около шести тысяч шестилитровых бутылок воды. Помимо этого, за последний месяц бойцам передали тепловизорные прицелы, приборы ночного видения, тактические наушники и антидроновое ружье.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что еще двенадцати крымским улицам присвоили имена бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50