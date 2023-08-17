Симферопольские волонтеры отправили на передовую 6 тыс. литров питьевой воды

За неделю волонтеры отправляют на передовую около шести тысяч шестилитровых бутылок воды. Фото: «Крым 24»

Волонтеры из Симферополя отправили участникам специальной военной операции шесть тысяч литров питьевой воды. Об этом сообщает «Крым 24».

За неделю волонтеры отправляют на передовую около шести тысяч шестилитровых бутылок воды. Помимо этого, за последний месяц бойцам передали тепловизорные прицелы, приборы ночного видения, тактические наушники и антидроновое ружье.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что еще двенадцати крымским улицам присвоили имена бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

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