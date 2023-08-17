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НовостиПолитика17 августа 2023 14:07

В Раздольненском районе Крыма простились с погибшим в СВО Айком Гамбаряном

Соболезнования родным и близким бойца выразил глава администрации района Денис Олейник
Дмитрий Коренев
В Крыму простились с погибшим в ходе СВО Айком Гамбаряном. Фото: t.me/ds_oleinik

В Крыму простились с погибшим в ходе СВО Айком Гамбаряном. Фото: t.me/ds_oleinik

Сегодня, 17 августа, в Раздольненском районе Крыма простились с погибшим в ходе СВО Айком Гамбаряном. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.

– Сегодня в Раздольненском районе в последний путь проводили жителя села Орловка, ученика МБОУ «Орловская школа-детский сад» Гамбаряна Айка Васильевича, погибшего в ходе специальной военной операции, – написал Олейник в своем телеграм-канале.

Глава района выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Накануне в Саках простились с героически погибшим в зоне проведения специальной военной операции Сергеем Галкиным.

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