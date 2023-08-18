Ведущий игрок рынка, компания Big Data, представила инновационное решение на базе ИИ

Компания Big Data, занимающая лидирующие позиции на рынке лидогенерации и поиска клиентов для бизнесов, недавно анонсировала запуск своего нового продукта на базе искусственного интеллекта. Отвечая на возросший спрос бизнес-сообщества на передовые технологии, они сделали ставку на ChatGPT - технологию, разработанную при поддержке крупнейших технологических гигантов.

Чем ИИ так важен для бизнеса?

Искусственный интеллект открывает перед компаниями новые горизонты. С его помощью можно автоматизировать рутинные процессы ответов входящим запросам от потенциальных клиентов на почту, оптимизировать рабочие задачи создания скриптов продаж, прогнозировать поведение рынка и даже создавать качественный контент в виде продающих статей, текстов для одностраничных лендингов. Этот потенциал уже был подтвержден рядом компаний, таких как c3.ai и Buzzfeed, чьи акции показали впечатляющий рост после интеграции технологий на базе ИИ.

Каковы основные тренды в развитии ИИ?

Среди ключевых направлений в развитии ИИ можно выделить:

- Персонализация обслуживания клиентов: Искусственный интеллект способен анализировать предпочтения и поведение потребителей, предлагая им индивидуальные решения и товары.

- Автоматизация процессов: В сфере продаж, логистики, финансов и многих других ИИ помогает оптимизировать рабочие процедуры.

- Создание контента: Технологии, такие как ChatGPT, могут помогать компаниям в создании качественного контента для сайтов, блогов и рекламных кампаний.

Что представляет собой новый продукт на базе ИИ от Big Data?

Клиенты компании могут напрямую взаимодействовать с ИИ через личный кабинет, получая качественные и быстрые ответы на свои вопросы. Это касается как клиентов самой компании, то есть компании-заказчики, так и клиентов этих заказчиков. Big Data внедрила этот сервис и в своих процессах и процессах своих клиентов. Более того, Big Data запускает серию вебинаров для демонстрации всех возможностей нового продукта, помогая бизнесам усилить свои позиции на рынке.

В заключение стоит сказать, что интеграция искусственного интеллекта в бизнес-процессы становится не просто трендом, а необходимостью для тех, кто стремится оставаться конкурентоспособным. С новым решением от Big Data эта задача становится намного проще. За новыми новостями компании Big Data можно следить на их основном сайте.

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