Глава Крыма поручил мэрам решить проблемы улиц частного сектора

Главы муниципалитетов должны провести встречи с местными жителями, чтобы определить и закрепить зоны ответственности уборки. Фото: t.me/Aksenov82

Руководители муниципалитетов Республики Крым должны обратить внимание на проблемы удаленных от центра улиц частного сектора. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований РК.

– Нужно провести встречи с местными жителями, чтобы определить и закрепить зоны ответственности уборки. Как показали выезды, например, в Симферополь, на периферии остаются заросшие травой и сухостоем улицы, у экстренных служб элементарно нет возможности проехать к гражданам на вызов. Так быть не должно, – подчеркнул глава республики.

Напомним, в начале августа Аксенов сообщил, что трех глав администраций сельских поселений Крыма представят к увольнению за срыв работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территорий. Кроме того, более 40 чиновников - в основном это главы поселений - будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50