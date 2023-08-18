Между Москвой и Симферополем продлили курсирование поезда «Таврия»

Поезд №159/160 сообщением Москва – Симферополь продолжит курсировать и после завершения курортного сезона. Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд №159/160 сообщением Москва – Симферополь продолжит курсировать и после завершения курортного сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Сейчас поезд уходит с Казанского вокзала в 09:42, прибытие в Симферополь – в 20:40.

– Изначально предполагалось, что поезд будет курсировать до сентября, однако в связи с высоким спросом он останется в расписании. Время в пути в сторону Крыма будет сокращено на четыре часа. Начиная с 30 сентября, поезд будет уходить из Москвы в 13:40. Время прибытия в Симферополь не изменится, – говорится в сообщении.

Из Симферополя поезд продолжит следовать по прежнему расписанию: отправление в 10:40, прибытие в Москву на следующий день в 23:40.

Ранее в ГСЭ сообщили, что глубину продажи билетов на часть поездов, которые ходят в Крым, увеличили до 90 суток. Речь идет о четырех поездах, которые отправляются с Казанского вокзала Москвы. Купить билеты за 90 суток до поездки можно на двухэтажный поезд Москва – Симферополь (№27/28). Увеличение глубины продаж также касается одноэтажных составов Москва – Севастополь (№91/92), Москва – Евпатория (№173/174) и Москва – Симферополь (№159/160).

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