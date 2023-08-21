На ярмарках в Симферополе продали более 40 тонн продукции

19 и 20 августа на ярмарках выходного дня в Симферополе реализовано более 40 тонн продукции. Фото: администрация Симферополя

19 и 20 августа на ярмарках выходного дня в Симферополе реализовано более 40 тонн продукции. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации крымской столицы.

– Более 40 тонн продукции крымские сельхозтоваропроизводители реализовали на ярмарках в Симферополе, – говорится в сообщении.

На ярмарках был представлен широкий ассортимент крымских овощей и фруктов, мяса, мясных и молочных продуктов, бакалеи и многое другое. Сельхозтоваропроизводители реализуют свою продукцию напрямую, без посредников, поэтому цены на ярмарках на 15-20% ниже среднерыночных.

Ранее сообщалось, что в Крыму в августе пройдет более 700 ярмарок. График проведения ярмарочных мероприятий доступен на сайте министерства промышленности Республики Крым.

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