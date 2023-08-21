В Феодосии накрыли подпольный цех по производству контрафактного коньяка

В ходе обысков в местах жительства подозреваемых, изготовления и хранения незаконной продукции правоохранители изъяли свыше 500 литров суррогата. Фото: ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

В Феодосии полицейские накрыли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, изъято свыше 500 литров суррогата. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

– Установлено, что двое местных жителей кустарным способом производили у себя в частном домовладении и продавали под видом коньяка суррогатную продукцию. В ходе следствия был установлен и поставщик опасного сырья, проживающий на территории Кировского района, – говорится в сообщении.

В ходе обысков в местах жительства подозреваемых, изготовления и хранения незаконной продукции правоохранители изъяли свыше 500 литров суррогата.

Фото: ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

Фото: ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ. Сейчас устанавливаются иные возможные каналы сбыта и все обстоятельства деятельности подозреваемых, проводятся судебные экспертизы. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее КП-Крым писала, что в Саках задержали владельца наркоплантации. На приусадебном участке местного жителя обнаружили 38 кустов наркосодержащего растения, а в одной из хозяйственных построек нашли 1,5 килограмма высушенных частей конопли.

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