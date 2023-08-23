В Симферополе в сентябре стартует сезон агроярмарок

Крымские фермеры привезут на ярмарки продукцию нового урожая Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре в Симферополе стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Республики Крым.

– Наши традиционные торговые локации на улицах Киевская, Кечкеметская/Б. Куна и Севастопольской начнут работать со следующей субботы – 2 сентября. Также, на этих локациях ярмарки пройдут 16 и 30 сентября, – приводит пресс-служба слова главы Минсельхоза Крыма Андрея Савчука.

Министр отметил, что сельхозтоваропроизводители привезут продукцию нового урожая. Кроме крымских овощей, фруктов и ягод на прилавках будет представлен большой ассортимент другой продукции: крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервация, мясные изделия и вся кисломолочная линейка.

По информации Савчука, с начала года в Республике Крым проведено почти 11 тыс. ярмарок, из них больше 7,5 тыс. - сельскохозяйственные.

Напомним, в Симферополе еженедельно проходят ярмарки выходного дня. Так, 19 и 20 августа на ярмарках реализовали более 40 тонн продукции. Фермеры продают свои товары напрямую, без посредников и наценок, поэтому цены на ярмарках на 15-20% ниже среднерыночных.

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