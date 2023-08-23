В Симферопольском районе открыли пять новых ФАПов

На всех объектах благоустроили прилегающую территорию. Фото: Минздрав Республики Крым

В селах Курганное, Лекарственное, Новозбурьевка, Прудовое и Трудолюбово Симферопольского района ввели в эксплуатацию новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.

Модульные объекты возвели в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Отмечается, что с открытием новых фельдшерско-акушерских пунктов медицинская помощь стала доступнее для порядка 5 тыс. селян.

В новых зданиях есть кабинеты приема пациентов, смотровые кабинеты с гинекологическим креслом, процедурные, прививочные, стерилизационные, комнаты для хранения лекарственных препаратов. На всех объектах благоустроили прилегающую территорию.

– Обеспечено соблюдение условий доступной среды для маломобильных пациентов, – добавили в Минздраве РК.

Ранее стало известно, что на завершение капитального ремонта здания Керченского филиала ГБУЗ РК «Центр крови» выделили 39 миллионов рублей. Ремонт должен быть завершен до 1 декабря 2024 года.

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