В симферопольском парке имени Гагарина высадят 200 кустов лаванды

В парке имени Юрия Гагарина сегодня приступили к высадке лаванды. Фото: МБУК «Парки столицы»

В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина сегодня приступили к высадке лаванды. Как сообщает Крымское информационное агентство, планируется высадить порядка 200 кустов.

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

– Посадочный материал предоставлен социально ориентированным бизнесом – Крымской ассоциацией индустрии развлечений, – цитирует агентство сообщение пресс-службы МБУК «Парки столицы».

Напомним, в начале августа в парке имени Гагарина высадили столетнюю оливу, секвойю и миндаль. Также парк украсил можжевельник сорта «Блю стар» и кортадерия (травянистое многолетнее растение).

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