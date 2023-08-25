Турецкий политик призвал Зеленского навсегда забыть о Крыме

Зеленскому рекомендовали забыть о Крыме Фото: REUTERS

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и восстановлении прежних границ страны. Слова турецкого политика приводит РИА Новости.

– Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины, – сказал Сель.

Он добавил, что решение крымчан на референдуме 2014 года «было однозначным и ясным».

Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума. За вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе. Киев не признал итоги голосования и продолжает считать Крым своей территорией, в этом его поддерживает ряд стран Запада.

Руководство РФ не раз заявляло – жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Ранее глава украинской военной разведки Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму. По его словам, это произойдет «на днях».

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