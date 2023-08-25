Хуснуллин предрек инвестиционный бум в Крыму после окончания спецоперации

Вице-премьер Марат Хуснуллин уверен, что после окончания СВО Крым ожидает инвестиционный бум Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин уверен, что после окончания специальной военной операции Крым ожидает инвестиционный бум.

– Крым будет развиваться – это неизбежно. В Крым уже много вложено. Да, СВО немного влияет. Думаю, что по окончании СВО инвестиционный бум расширится, – сказал Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме, его слова приводит «РИА Новости».

Вице-премьер напомнил, что государственная программа социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя продлена до 2027 года. По его данным, с 2014 года в Крыму построено 552 объекта, еще порядка 500 объектов находятся в работе.

Ранее председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и восстановлении прежних границ страны. Он подчеркнул, что что решение крымчан на референдуме 2014 года «было однозначным и ясным».

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