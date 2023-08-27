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НовостиОбщество27 августа 2023 9:52

Госсовет Крыма пригласил коллег из Северной Осетии посетить полуостров

Северная Осетия - один из первых субъектов, с которым Крым на парламентском уровне заключил соглашение о сотрудничестве
Дмитрий Коренев
На днях делегация законодателей Республики Крым посетила Северную Осетию с рабочей поездкой. Фото: https://t.me/va_konstantinov

На днях делегация законодателей Республики Крым посетила Северную Осетию с рабочей поездкой. Фото: https://t.me/va_konstantinov

Государственный совет Республики Крым пригласил парламентариев Северной Осетии посетить полуостров. Об этом «Крым 24» сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

– Общение с коллегами, выстраивание дальнейших планов - это рутинная работа парламентариев. Подписано межпарламентское соглашение, его нужно развивать. Пригласили к себе коллег, – сказал Константинов.

Северная Осетия - один из первых субъектов РФ, с которым Крым на парламентском уровне заключил соглашение о сотрудничестве. На днях Владимир Константинов в рамках рабочей поездки в Северную Осетию посетил мемориалы жертвам теракта, произошедшего в сентябре 2004 года в школе №1 города Беслана.

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