Может попала в рабство: пользователей соцсети взволновало исчезновение 25-летней красавицы из Симферополя

Айгуль Аллаярова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму исчезла молодая девушка. Пользователи соцсети не исключают, что красавицу насильно удерживают.

- Пропала Аллаярова Айгуль Батыровна, 25 лет (1997 года рождения), Симферополь, - гласит пост в паблике отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Красавица исчезла в прошлом году – с апреля 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы Айгуль Аллаяровой: 167 сантиметров рост, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза.

Пользователей соцсети. взволнованные исчезновением крымчанки, эмоционально прокомментировали новость: «Больше года девочки нет! Найдись, пожалуйста, Айгуль!»; «Проявите бдительность те, у кого в соседях одинокие мужчины: нет ли чего подозрительного в их поведение, не покупает ли чего-то женского?. Не исключено, что девочку в рабстве держат».

Напоминаем, что несколько лет тому назад, 24-летнюю крымчанку, несколько месяцев удерживали в секс-рабстве.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

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