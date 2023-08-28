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НовостиПроисшествия28 августа 2023 5:25

Может попала в рабство: пользователей соцсети взволновало исчезновение 25-летней красавицы из Симферополя

В Крыму больше года ищут 25-летнюю красавицу из Симферополя
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Айгуль Аллаярова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Айгуль Аллаярова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму исчезла молодая девушка. Пользователи соцсети не исключают, что красавицу насильно удерживают.

- Пропала Аллаярова Айгуль Батыровна, 25 лет (1997 года рождения), Симферополь, - гласит пост в паблике отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Красавица исчезла в прошлом году – с апреля 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы Айгуль Аллаяровой: 167 сантиметров рост, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза.

Пользователей соцсети. взволнованные исчезновением крымчанки, эмоционально прокомментировали новость: «Больше года девочки нет! Найдись, пожалуйста, Айгуль!»; «Проявите бдительность те, у кого в соседях одинокие мужчины: нет ли чего подозрительного в их поведение, не покупает ли чего-то женского?. Не исключено, что девочку в рабстве держат».

Напоминаем, что несколько лет тому назад, 24-летнюю крымчанку, несколько месяцев удерживали в секс-рабстве.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50