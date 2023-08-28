В Крыму в 2023 году отремонтировали 36 школ

В Крыму в текущем году отремонтировали 36 школ Фото: Иван ВИСЛОВ

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что республике в текущем году отремонтировали 36 школ.

– За счет средств из федерального бюджета завершается капитальный ремонт в 11 школах. <...> В рамках республиканской адресной инвестиционной программы в 2023 году в Крыму отремонтировано 36 общеобразовательных учреждений, – написал спикер крымского парламента в своем телеграм-канале

Ранее сообщалось, что Республика Крым получила на обновление фонда школьных учебников более 47 миллионов рублей из федерального бюджета. Закуплено более 34 тысяч новых учебников истории с главами про специальную военную операцию на Украине. Бесплатными учебниками по основным программам обеспечены 100% школьников Крыма.

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