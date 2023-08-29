В соцсетях эмоционально оценили видео из Севастополя, где сбили треногу для видеофиксации нарушений ПДД

Треногу сбили в Инкермане. Фото: скриншот видео Soul Fly/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В соцсети появилось видео из Севастополя, где в кадр попало устройство для выявления автолюбителей-нарушителей. Треногу кто-то сбил, и она беспомощно валлась в пыльной траве.

Короткий 7-секундный ролик буквально «взорвал» соцсети: тысячи просмотров, две сотни лайков и многочисленные комментарии.

Один из экспертов даже обозначил координаты инцидента - «г. Севастополь, а/д Севастополь - Инкерман 9 км+600м».

Пользователи соцсети выразили свои эмоции в комментариях: «Кто-то сделал доброе дело!»; «Ни в Крыму, ни в Краснодарском крае, ни в Ростовской области нет камер на треногах, везде только стационарные, Севастополь – исключение»; «Четко! Молодцы! Просто мечта».

Законопослушные граждане заявили: «Чем вам не угодила видеокамера? Сами же ноете, если сбили кого-то или попали в ДТП»; «Радуйтесь, пока вашего родственника какой-нибудь гонщик не сбил, потом рыдать будете»; «Без камер беспредел на дорогах будет. Автолюбителям нельзя волю давать».

Напоминаем, что в Евпатории треногу «обработали» огнетушителем.

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