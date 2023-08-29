В Белогорской больнице отремонтировали отделение хирургии

Отделение хирургии развернуто на 49 коек и занимает два этажа хирургического корпуса. Фото: Минздрав Крыма

Завершен капитальный ремонт отделения хирургии Белогорской центральной районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым.

Ремонт проводился в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость работ составила 23,7 млн рублей. В отделении выполнили внутреннюю отделку, заменили окна и двери, инженерные коммуникации, сантехническое оборудование и электрические коммуникации. Кроме того, закуплено более 400 единиц необходимой техники и мебели.

Фото: Минздрав Крыма

– Отделение хирургии развернуто на 49 коек и занимает два этажа хирургического корпуса. Благодаря ремонту, теперь в отделении созданы комфортные условия пребывания как для медицинских работников, так и для пациентов, – отметили в Минздраве РК.

Фото: Минздрав Крыма

Ранее КП-Крым писала, что в Симферопольском районе открыли пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Модульные объекты возвели в селах Курганное, Лекарственное, Новозбурьевка, Прудовое и Трудолюбово. С открытием новых ФАПов медицинская помощь стала доступнее для порядка 5 тыс сельских жителей.

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