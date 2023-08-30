В Ялте арестовали двух мужчин, ограбивших офис микрозаймов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ялте заключили под стражу двоих жителей Крыма, обвиняемых в разбойном нападении на микрокредитную организацию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в офис зашли двое мужчин в масках. Один из них держал дверь закрытой, а второй напал на сотрудницу. Угрожая ножом, мужчина потребовал отдать все деньги из кассы. Сообщники забрали 9 тысяч рублей и скрылись. На месте преступления остался нож. Предположительно, это оружие использовал один из грабителей.

Спустя час злоумышленников задержали. Один из мужчин сидел за кражу и наркоторговлю. Второй подозреваемый является подследственным по уголовному делу о хранении наркотиков. Согласно законодательству, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Позднее в прокуратуре сообщили, что обоих обвиняемых заключили под стражу. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.