Дополнительный поезд Москва – Симферополь будет курсировать до декабря

Поезд №177/178 сообщением Москва – Симферополь продолжит курсировать до начала декабря. Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд №177/178 сообщением Москва – Симферополь продолжит курсировать до начала декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

– Из Симферополя поезд продолжит курсировать вплоть до 5 декабря, из Москвы до 7 декабря. Обращаем внимание пассажиров, что поезд не будет отправляться из Москвы – с 8 по 26 октября, из Симферополя – с 6 по 24 октября, – говорится в сообщении.

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 23:00, прибывает в Симферополь на следующий день в 11:40. Отправление из столицы Крыма в 21:10, прибытие в Москву - через день в 9:40. В составе преимущественно плацкартные вагоны, также в поезд включен купейный штабной вагон.

Ранее в ГСЭ сообщили, что поезд №159/160 сообщением Москва – Симферополь, составленный из новых купейных вагонов с душем, продолжит курсировать и после завершения курортного сезона. Изначально предполагалось, что поезд будет курсировать до сентября, однако в связи с высоким спросом он останется в расписании.

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