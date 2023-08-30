В Симферополе ремонтируют тротуары на улице 51-й Армии

Дорожники приступил к ремонту тротуаров на улице 51-й Армии. Фото: Наталья Сомова, Крымская газета
В Симферополе дорожники приступил к ремонту тротуаров на улице 51-й Армии, сообщает Крымская газета.
– На улице им. 51-й Армии в Симферополе ремонтируют тротуары, – пишет издание.
Фото: Наталья Сомова, Крымская газета
На ремонт улицы 51-й Армии выделено более 148 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Республика Крым дополнительно получит порядка 5 миллиардов рублей на ремонт дорог.
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