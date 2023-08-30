В Черном море российский самолет уничтожил украинский боевой катер

Фото: пресс-служба Минобороны России

В среду, 30 августа, в Черном море бомбардировщик Су-24 уничтожил украинский боевой катер с экипажем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Инцидент произошел восточнее острова Змеиный.

– Экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем, – рассказали в Минобороны.

Напомним, в ночь на среду, 30 августа, в акватории Черного моря уничтожили четыре украинских военных катера, в которых находились до 50 военнослужащих. Инцидент произошел около полуночи. Цели поразил самолет Черноморского флота России.