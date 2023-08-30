Улице в Керчи присвоят имя погибшего героя СВО

Улице в Керчи присвоят имя погибшего участника специальной военной операции Кирилла Бойчевского. Фото: t.me/brusakov

Улице в Керчи присвоят имя погибшего участника специальной военной операции Кирилла Бойчевского. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

– Сегодня состоялась 93-я сессия Керченского городского совета, на которой депутаты поддержали решение присвоения одной из улиц Аджимушкая имени Кирилла Бойчевского, нашего земляка-героя, – написал Брусаков в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/brusakov

Кирилл Бойчевский был призван в рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года. Он выполнял боевые задачи на территории Херсонской области. Кирилл был ранен, когда оказывал помощь своим боевым товарищам, был доставлен в госпиталь, но спасти его не удалось.

Ранее КП-Крым писала, что в Джанкое открыли две мемориальные доски в честь военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Константин Щербина и Анатолий Фалин отдали свои жизни, исполняя воинский долг и защищая интересы Родины. Памятные доски разместили на зданиях образовательных учреждений, где воспитывались герои.

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