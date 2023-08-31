«ЛизаАлерт» Крым: пропала 16-летняя жительница Севастополя

Дарья Потеева. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети ориентировку на подростка:

- Пропала Потеева Дарья Александровна, 16 лет (2007 года рождения), город Севастополь.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Подросток исчез из поля зрения близких больше недели тому назад – с 21 августа 2023 года местонахождение Дарьи Потеевой неизвестно.

Приметы исчезнувшей: 160 сантиметров рост, худощавые телосложение, карие глаза, русые волосы.

Юная жительница Севастополя была одета в белую футболку, такого же цвета кроссовки, черные штаны.

Если вы видели подростка, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Напоминаем, что продолжаются поиски 25-летней Айгуль Аллаяровой из Симферополь. Пользователи соцсети даже выдвинули предположение, что девушка попала в рабство.

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