Лоб в лоб столкнулись на пустой дороге: появилось видео ДТП в Севастополе

ДТП на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе. Фото: кадр видео Сергей Попов/Cевстар/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В соцсети появилось видео аварии в Севастополе: лобовое столкновение двух машин на практически пустой дороге.

- ДТП на проспекте Октябрьской Революции, - такой лаконичный пост сопровождает минутный ролик.

Видеокамера компании «Севстар» зафиксировала, как на практически свободной от транспорта трассе, врезались друг в друга две легковушки.

Пользователи соцсети живо отреагировали на видео, выразив свои эмоции и мнения в комментариях: «Жесть! Дорога же пустая!», «Опасный перекресток, поэтому я там всегда притормаживаю»; «Обычный перекресток, просто надо ехать с открытыми глазами. Если говорить об этом ДТП, то правой полосе не было ни троллейбусов, ни машин- отличная обзорность»; «Только парень на Порше остановился помочь, остальные даже и не подумали».

В Севастополе недавно произошел инцидент с треногой, фиксирующей нарушение ПДД, на который также эмоционально отреагировали пользователи соцсети.

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