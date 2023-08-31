Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых и зернобобовых

Аграрии Крыма почти завершили уборку зерновых и зернобобовых культур Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Крыма почти завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Как сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк, собран рекордный урожай – почти 2,3 млн тонн.

– Мы практически завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. В этом году мы собрали небывалый урожай – 2 290 000 тонн. Мы превысили рекорд прошлого года и рекорд сорокалетней давности, – рассказал Гоцанюк в эфире радио «Спутник в Крыму».

Глава правительства Крыма добавил, что на сегодняшний день в республике собрали 41 тыс. тонн овощей – на 37% больше, чем в прошлом году. Урожай фруктов ожидается на уровне 90 тыс. тонн.

Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук сообщил, что в этом году в регионе планируют собрать урожай орехов с 446 гектаров. Общая площадь орехоплодных садов в Крыму превышает 2 тысячи гектаров, из них 1,5 тысячи гектаров заложили за последние пять лет благодаря государственной поддержке.

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