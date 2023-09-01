Погода на 1 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Синоптики обещают в Симферополе дождь и грозу.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом, грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. , - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с., температура воздуха 28...30°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем западный ветер 6-11м/с., тепло 28…30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Евпатории +27…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +27…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +26…+27°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Судаке +27…+28°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +27…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +29…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +28…+29°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°
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