Погода на 1 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Синоптики обещают в Симферополе дождь и грозу. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом, грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. , - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с., температура воздуха 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем западный ветер 6-11м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Евпатории +27…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +27…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +26…+27°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Судаке +27…+28°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +27…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +29…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +28…+29°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°

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