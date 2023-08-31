Верховный суд Крыма оставил без изменений приговор мужчине, финансировавшему «исламский батальон»

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым отклонил апелляционную жалобу на приговор жителю Херсонской области, признанному виновным в финансировании незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 208 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

– Согласно приговору суда первой инстанции, у жителя Херсонской области 2002 г.р., негативно относящегося к проведению специальной военной операции, возник преступный умысел, направленный на оказание содействия незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Украины, путем предоставления денежных средств. <...> Кроме того, подсудимый осуществлял сбор средств, необходимых для приобретения боевой экипировки и ее последующей передачи незаконному вооруженному формированию «Исламский батальон «Крым», – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные незаконные вооруженные формирования принимали участие в противодействии вооруженным силам России.

Напомним, мужчину задержали при въезде в Крым в июле прошлого года. В апреле Киевский районный суд Симферополя приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима.

– При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный Суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционной жалобы и мнение прокурора, оставил без изменения назначенное судом первой инстанции наказание, – сообщили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

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