В Крыму сезон гриппа может начаться в середине декабря

Сезон гриппа и ОРВИ в этом году в Крыму может начаться в середине декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сезон гриппа и ОРВИ в этом году в Крыму может начаться в середине декабря. Об этом рассказал главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков.

– С середины декабря до середины или конца февраля эпидсезон — в зависимости от того, каким будет этот прохладный период по длительности и по тем температурам, которые в сезон будут преобладать, – сказал Мещеряков в эфире «Радио Крым».

Ранее сообщалось, что в Крыму собираются привить от гриппа более 1 миллиона человек, в том числе почти 300 тысяч детей.

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