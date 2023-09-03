Константинов: ВСУ не смогут перерезать сухопутный коридор в Крым

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов выразил уверенность, что ВСУ не смогут перерезать сухопутный коридор в Крым. Слова главы крымского парламента приводит РИА Новости.

Он выразил уверенность, что украинские войска «будут пытаться делать все, на что способны», но эти попытки будут терпеть неудачу.

– Для них это важная задача. Они – часть американской стратегии, поэтому им и нужна хоть какая-то победа, оправдывающая вложенные в них Вашингтоном деньги. <...> Но ничего у них не получится. Русский человек в периоды испытаний умнеет, потому их стратегия сработает против них самих, – сказал Константинов, добавив, что крымчане уже привыкли к «выходкам киевского режима».

В конце августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласовали с западными партнерами. По его словам, эти страны поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал эти заявления «рафинированным casus belli» и возможностью для России «действовать в рамках jus ad bellum (право войны) против всех и каждого в странах НАТО».

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