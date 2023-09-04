«ЛизаАлерт» Крым: в августе бесследно исчезли 6 человек

На Крымском полуострове за один месяц бесследно исчезли 6 человек. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму и Севастополе бесследно пропали 6 человек, а 4 нашли мертвыми. Такие данные озвучили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым, подводя итоги завершающего лето месяца.

- Всего было получено 74 заявки, из которых 20 не подтверждены. Найдены живыми 51, - гласит статистика отряда «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополь за август 2023 года, которая появилась в соцсети.

Статистика за авугуст 2023. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры подчеркивают, что все поиски проводятся в тесном взаимодействии с сотрудниками МВД.

Нельзя унывать и терять надежду родным тех, кто еще не найден, потому что поиски продолжаются.

- Мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - подчеркивают волонтеры.

Напоминаем, что с 21 августа 2023 года нет информации о местонахождении 16-летнего подростка из Севастополя. Если вы видели Дарью Потееву, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

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