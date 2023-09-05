В трех населенных пунктах Крыма 5 сентября будут уничтожать боеприпасы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Сегодня, 5 сентября в трех населенных пунктах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взрывотехники будут работать в в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, в селе Вольное Джанкойского района с 10:00 до 17:00.

Крючков призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 4 сентября в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре военных катера с десантом ВСУ. Уточняется, что быстроходные военные катера американского производства двигались в направлении крайней западной точки Крымского полуострова - мыса Тарханкут. Все четыре катера уничтожила российская морская авиация.

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