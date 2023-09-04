В Черном море уничтожены четыре украинских катера, которые шли к Крыму

Российская морская авиация уничтожила четыре катера ВСУ, направлявшихся к Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 4 сентября в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре военных катера с десантом ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ.

Уточняется, что быстроходные военные катера американского производства двигались в направлении крайней западной точки Крымского полуострова - мыса Тарханкут. Все четыре катера уничтожила российская морская авиация.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 4 сентября над Черным морем вблизи Крыма был сбит украинский дрон самолетного типа.

29-30 августа морская авиация Черноморского флота не позволила украинскому десанту высадиться на побережье Крыма. В оборонном ведомстве сообщили об уничтожении четырех военных катеров и до 50 военнослужащих.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Морская авиация ЧФ сорвала попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма

Уничтожено до 50 украинских военных (подробнее)