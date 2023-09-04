Минобороны: вблизи Крыма сбит вражеский беспилотник

Вражеский БПЛА был уничтожен в воздухе над акваторией Черного моря Фото: Анна КИРИЕНКО

В ночь на 4 сентября Крым и Курскую область пытались атаковать украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ.

– Сегодня около 1:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области, – говорится в сообщении.

В ночь на 2 сентября Крымский мост пытались атаковать три украинских полупогружных безэкипажных катера. Морские дроны вовремя обнаружили и уничтожили.

29-30 августа морская авиация ЧФ сорвала попытку высадки отряда сил специальных операций вооруженных сил Украины на побережье Крыма, самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до пятидесяти украинских военнослужащих.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Морская авиация ЧФ сорвала попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма

Уничтожено до 50 украинских военных (подробнее)