Карлен Петросян покинул пост министра строительства Крыма

Чиновник занимал свой пост чуть менее двух лет. Фото: Министерство строительства и архитектуры Республики Крым

В Крыму пост министра строительства и архитектуры покинул Карлен Петросян. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, чиновник принял такое решение после разговора с ним.

- По моей рекомендации Карлен Геннадьевич написал заявление об увольнении по собственному желанию, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, Карлен Петросян был назначен на пост главы крымского Минстроя 20 октября 2021 года. До назначения Петросян занимал пост первого замминистра строительства и архитектуры РК с 26 февраля 2019 года. А с декабря 2018 года руководил службой капстроя Крыма.