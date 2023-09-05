В 2024 году в Красноперекопске запустят комплекс водоочистки

На реализацию проекта выделено более 2 миллионов рублей. Фото: «Крым 24»

В Красноперекопске строят мощный комплекс водоочистки. На реализацию проекта выделено более 2 миллионов рублей.

– На объекте установят мощные фильтры, которые способны очищать и подавать питьевую воду с мощностью 15 тысяч кубометров в сутки. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить качественной водой 25 тысяч жителей города, – передает «Крым 24».

Объект возводится по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Запустить комплекс планируется в 2024 году.

году.

В феврале текущего года зампред Совмина республики Светлана Маслова сообщала, что после завершения строительства крупных объектов водоподготовки в Красноперекопске, Евпатории и поселке Первомайское качественной питьевой водой будут обеспечены 87% крымчан.

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