Отряд «ЛизаАлерт» Крым: пропал 58-летний житель Алушты

Игорь Кузьмин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разместило в соцсети ориентировку на жителя курортной Алушты:

- Пропал Кузьмин Игорь Юрьевич, 58 лет (1965 года рождения).

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Родные и близкие потеряли крымчанина из вида почти месяц тому назад - с 10 августа 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 164 сантиметра рост, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.

К сожалению, неизвестно, в чем он был одет и обут.

Напоминаем, что до сих пор не найдена 16-летняя жительница Севастополя - с 21 августа 2023 года местонахождение Дарьи Потеевой неизвестно.

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

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