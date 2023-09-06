В прививочной кампании используются отечественные препараты «Ультрикс квадри» и «Совигрипп» Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферопольскую поликлинику №2 поступило более 6 тыс. доз вакцины от гриппа. Об этом сообщил главный врач поликлиники Алексей Музыка, его слова приводит Крымское информационное агентство.

– Вакцинация от гриппа началась 1 сентября. Считается, что формирование иммунитета происходит в течение двух месяцев, поэтому человек будет более подготовлен к эпидсезону. Вакцины достаточно, сейчас у нас в поликлинике более 6 тыс. доз, – рассказал Алексей Музыка.

В поликлинике №2 прошли вакцинацию уже более 500 человек, планируется привить 35 тыс. человек. Получить прививку можно будет до конца декабря, однако врачи рекомендуют сделать это как можно раньше.

Напомним, в этом году в Республике Крым планируется привить от гриппа около двух миллионов человек: миллион взрослых и 800 тысяч детей. В прививочной кампании используются отечественные препараты «Ультрикс квадри» и «Совигрипп». Иммунизацию можно пройти в ближайшей больнице, а посмотреть адреса прививочных пунктов можно сайте министерства здравоохранения Крыма.

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