У 62-летнего крымчанина нашли 600 граммов конопли: ему грозит 10 лет колонии

Возбуждено дело по части 2 статьи 228 УК РФ, санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН

62-летнему жителю Сакского района грозит 10 лет колонии за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– В результате санкционированного осмотра домовладения сотрудники полиции в одной из хозяйственных построек обнаружили полиэтиленовый пакет с высушенным веществом растительного происхождения со специфическим запахом и высушенный куст конопли, – говорится в сообщении.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что хранил наркотики для личного употребления.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - это наркотическое средство рода каннабис общей массой более 600 граммов. Возбуждено дело по части 2 статьи 228 УК РФ, санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. Пока идет расследование, мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе силовики задержали 44-летнего местного жителя, который подозревается в серии краж. Мужчина, испытывая финансовые трудности, решил поправить свое материальное положение посредством краж чужого имущества. Он подыскивал в одном из садовых товариществ строившиеся дома и воровал хранившиеся в них электроинструменты.

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