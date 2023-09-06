Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через «Госуслуги»

Фото: пресс-служба ПСБ

ПАО «Промсвязьбанк» предоставил частным инвесторам возможность дистанционного открытия брокерского счета через портал «Госуслуги». Новый сервис доступен клиентам-физлицам, имеющим подтвержденную учетную запись на портале.

Для заключения брокерского договора и открытия счета достаточно зайти на сайт ПСБ в раздел «Инвестиции - брокерское обслуживание», выбрать опцию «Заключить договор через «Госуслуги» и подтвердить личные данные с помощью кода из СМС. Новый сервис позволяет открыть брокерский счет и начать инвестировать на фондовом и валютных рынках без визита в офис ПСБ.

«Наша главная цель – обеспечить клиентам быстрый, простой и надежный доступ к нашим продуктам и услугам, в том числе онлайн, без визита в офис. Дистанционное открытие брокерского счета расширяет возможности частных инвесторов и гарантирует безопасное проведение всех операций из любой точки России. Весь процесс займет не более 5 минут», - отмечает старший вице-президент - директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

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