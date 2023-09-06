В Детском парке Симферополя появится одна из крупнейших детских площадок в Крыму

Фото: администрация Симферополя

В Детском парке Симферополя до конца года построят детскую площадку, которая станет одной из крупнейших в Крыму. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Крым» рассказал директор МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко.

По его словам, сейчас специалисты подготавливают строительную площадку.

– Уверен, что наши главные посетители, дети, оценят этот сюрприз. Будет много игровых элементов, в том числе интерактивных, – отметил Филипенко.

Ранее сообщалось, что осенью в парке имени Тренева начнутся ремонтные работы. Планируется ремонт фонтанов, обустройство газонов, замена тротуарной плитки.

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