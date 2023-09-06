В Керчи шьют теплую экипировку для участников СВО

Волонтеры работают и в цеху, и на дому. Фото: «Крым 24»

В Керчи волонтеры шьют теплую экипировку для участников специальной военной операции.

– В 2023 году это будет первая зимняя партия. Мастерицы работают и в цеху, и на дому. Всего задействовано 80 человек, – передает «Крым 24».

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе проводили в последний путь участника специальной военной операции, гранатометчика Романа Тармосина. Он погиб на Донецком направлении, под Марьинкой.

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