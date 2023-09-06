Готовность модульных ФАПов в девяти поселках Большой Ялты составляет 65%

ФАПы возводят в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение. Фото: t.me/yanina_pavlenko

Модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в ялтинских поселках Кацивели, Отрадное, Береговое, Голубой Залив, Даниловка, Краснокаменка, Оползневое, Парковое и Олива в целом готовы на 65%, срок сдачи всех объектов - конец этого года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

– В восьми уже выполнены внутренние работы - на пол уложена плитка, проведена электрика, установлены перегородки и двери. В Парковом укладка пола будет выполнена на этой неделе. Ведутся наружные работы. В Кацивели и Голубом Заливе установлено ограждение территории вокруг ФАПа, в Оползневом - подрядчик приступает к этим работам, – написала градоначальница.

В восьми ФАПах уже выполнены внутренние работы. Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фельдшерско-акушерские пункты возводят в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Ранее сообщалось, что в зданиях будут кабинеты приема пациентов, процедурный и смотровой, помещение для хранения лекарств, стерилизационная. В фельдшерско-акушерских пунктах можно будет пройти диспансеризацию и профосмотр.

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