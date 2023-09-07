В трех муниципалитетах Крыма 7 сентября будут уничтожать боеприпасы

Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Сегодня, 7 сентября в трех муниципалитетах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взрывотехники будут работать в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, в поселке Майское Джанкойского района с 10:00 до 18:00, в селе Орджоникидзе под Феодосией с 10:00 до 18:00.

Крючков призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Накануне в Керчи обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Их вывезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50