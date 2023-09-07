В Симферополе на стене дома появится мурал, посвященный культуре крымских татар

Граффити начали наносить еще в августе, сейчас рисунок готов на 25%. Фото: «Крым 24»

В Симферополе на стене многоквартирного дома по ул. Янтарной появится огромный мурал, посвященный культуре крымских татар. На рисунке изобразят инжир, гранат и виноград, а также полотенце с национальным орнаментом.

Фото: «Крым 24»

– Это непосредственно национальные элементы быта крымских татар, специальные емкости для омовения во время молитвы, а также фрукты, которые символизируют плодородие, здоровье, богатство, – рассказала телеканалу «Крым 24» проектный специалист Марина Резванова.

Граффити начали наносить еще в августе, сейчас рисунок готов на 25%. Мурал создается в рамках регионального проекта, посвященного многообразию народов Крыма.

Фото: «Крым 24»

Напомним, в июле в Симферополе на фасаде гостиницы «Колос» появился мурал, посвященный герою специальной военной операции Валерию Чернякову.

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